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        T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2024/1340 Esas

        21.05.2025

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen Ali Ülgen'in yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri, gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların Mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.05.2025

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 16837894040
        ADI SOYADI : ALİ ÜLGEN
        BABA ADI : ABDULLAH
        ANA ADI : FATMA
        DOĞUM TARİHİ : 06/07/1974
        DOĞUM YERİ : BİSMİL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02231212