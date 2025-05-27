T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1340 Esas
21.05.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen Ali Ülgen'in yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri, gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların Mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 16837894040
ADI SOYADI : ALİ ÜLGEN
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 06/07/1974
DOĞUM YERİ : BİSMİL