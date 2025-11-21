T.C.

DOĞUBAYAZIT

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2024/519 Esas - 2025/320

SANIK : MIRALI MAHMOUDZADEH - Asghar oğlu, 1971 iran doğumlu, İran uyruklu

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : CMK 232/2-c maddesi gereğince yazılmamıştır.

KARAR TARİHİ : 06/11/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından BERAATİNE karar verilmiş olup kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın nöbetçi ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, süresi içerisinde kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.