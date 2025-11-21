Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DOĞUBAYAZIT 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.11.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
        Dosya-Karar No: 2024/519 Esas - 2025/320
        SANIK : MIRALI MAHMOUDZADEH - Asghar oğlu, 1971 iran doğumlu, İran uyruklu
        SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet
        SUÇ TARİHİ : CMK 232/2-c maddesi gereğince yazılmamıştır.
        KARAR TARİHİ : 06/11/2025
        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından BERAATİNE karar verilmiş olup kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın nöbetçi ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, süresi içerisinde kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02340954