T.C.

DOĞUBAYAZIT

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/313 Esas

KARAR NO : 2025/80



DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİLER : 1-ŞAKİP NASRATİ, Muhammedyasin ve Meliha oğlu, 2001 Afganistan doğumlu,

: 2-UMİT NASRATİ, Şagasi ve Nazife oğlu, 2002 Afganistan doğumlu,



SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE

SANIKLAR : BRADER KOÇ ve MUSTAFA CETE, ÖNDER MEHMETOĞULLARI, SERDAR AKKUŞ, BİLAL TANRIKULU

SUÇ : Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 19/07/2024

SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ : 24/03/2025

Sanıklar Bilal Tanrıkulu, Mustafa Çete ve Serdar Akkuş'un hakkında "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, Suça Sürüklenen Çocuk Brader Koç hakkında "Nitelikli Yağma" suçundan 5 yıl, sanık Bilal Tanrıkulu, Mustafa Çete, Serdar Akkuş ve Suça sürüklenen çocuk Brader Koç hakkında "Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan ayrı ayrı beraatine, sanık Önder Mehmetoğulları hakkında "Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Nitelikli Yağma" suçundan beraatine karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinâf başvurusunda bulunabileceğine yönelik oy birliği ile verilen karar ilanen tebliğ olunur.