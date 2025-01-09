T.C.

DÖRTYOL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/263 Esas

Konu : İLAN METNİ

31/12/2024



DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



Davacı , TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Teiaş Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankasına yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2024/263 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 30.01.2025 günü saat 15:30'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Çaylı Mahallesi, 2696 parsel.

MALİK : AYDIN TEMEL, AYHAN TEMEL, AYŞE ÜNAL, ÇAĞLAR TEMEL, DİDEM AYDIN, ECEM ERTAÇ, EMİNE TEMEL, GÖKHAN TEMEL, GÖZDE TEMEL, GÜZİDE TEMEL, İLHAMİ TEMEL, İREM ERTAÇ, MEHMET TEMEL, MERYEM TEMEL, MEVLÜT ÇAĞRI TEMEL, MUALLA GÜNDÜZ, MUSTAFA TEMEL, MUSTAFA TEMEL, NEŞE ALKAN, PIRIL ERŞAN, RUKİYE RUTBİL, SEVİM TEMEL, ULVİYE TEMEL, UMMUHANI TEMEL, YASEMİN PORTAKAL, YÜKSEL ERGEN, BDY GROUP AKARYAKIT LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ.