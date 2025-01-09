T.C.

DÖRTYOL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/264 Esas

Konu : İLAN METNİ

31/12/2024



DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



Davacı , TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Teiaş Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankasına yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2024/264 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 30.01.2025 günü saat 15:35'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 2121 parsel.

MALİK : AYDIN TEMEL, AYHAN TEMEL, AYŞE ÜNAL, AYŞE YİĞİT, BAKİ YAVUZ, CELİL YİĞİT, ÇAĞATAY AKIN ÇOLAK, ÇAĞLAR TEMEL, DİDEM AYDIN, DİLEK ORHAN, ECEM ERTAÇ, EMİNE SOYSAL, FADIMA ERDEM, FADIMA KIZILAY, FATMA SAYGILI, FATMA YİĞİT, FERDANE SAMGA, GÖKHAN TEMEL, GÖZDE TEMEL, GÜZİDE TEMEL, HATİCE TEMEL, HATİCE TOPUZ, HÜLYA İLHAN, İBRAHİM YİĞİT, İLKNUR DÖNMEZ, İREM ERTAÇ, İSMAİL YİĞİT, KALENDER YAVUZ, LEVENT OĞUZ ÇOLAK, MEHMET TEMEL, MEHMET YAVUZ, MERYEM TEMEL, MEVLÜT ÇAĞRI TEMEL, MUALLA GÜNDÜZ, MURAT YAVUZ, MUSTAFA TEMEL, MUSTAFA TEMEL, NEŞE ALKAN, PIRIL ERŞAN, RUKİYE RUTBİL, SEVİM TEMEL, SONNUR ÇİĞDEM KARBOĞA, ŞEFİKA ÇOLAK, UMMUHANI TEMEL, YASEMİN PORTAKAL, YÜKSEL ERGEN, BDY GROUP AKARYAKIT LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ.