T.C.

DÖRTYOL

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.27492725-2025/397-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ



Mahkememizin 2025/397 Esas ve 2025/407 Karar sayılı ilamı ile Sanık Fatih ÜNTEZ'in Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan neticeten 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ve 19.560,00 TL Adli Para Cezası ile ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, Faruk ve Mevlüde oğlu, 01/01/1971 Kayseri doğumlu, 14693518636 T.C. Kimlik numaralı Fatih ÜNTEZ'e, adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin bu kararına karşı bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak tebliğden itibaren 2 (İKİ) HAFTA içerisinde, Mahkememize verilecek veya Mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 21/04/2026