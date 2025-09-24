Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        İ L A N
        Sayı : 2024/359 Esas
        18/11/2024

        MALİYE HAZİNESİ ile DÜZCE DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı kurumun,Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/398 Esas 2012/514 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Cerrah Ahmet Oğlu Mahmut'a ait olan T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiğini, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle;Gaipliğine karar verilmesi istenilen Cerrah Ahmet Oğlu Mahmut'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP CERRAH AHMET OĞLU MAHMUT

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195879