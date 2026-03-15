T.C.

DÜZCE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1619 Esas

11.03.2026



İLAN METNİ



Davacı tarafından davalılar aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Dava konusu Düzce İli, Merkez ilçesi, İstilli Köyü, 263 parsel, aynı yer 264 parsel ve birleşen dosyadadava konusu olan aynı yer 265 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalı Kasım Aktürk'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, dava dilekçesi ve tensip zaptının ve davayı takip etmeyen taraflara tebliğ edilmemesinin hukuki dinlenilme hakkını ihlal anlamına gelmeyeceği, dava konusu taşınmazlar üzerinde muhdesat bulunmadığı, dolayısıyla tarafların herhangi bir hak kaybının bulunmadığı, değer tespiti yönüyle yapılacak itirazların da yargılamanın esasına etki etmediği, satış aşamasında İİK'nın 87. maddesi gereğince kıymet takdirinin yapılacağı ve kıymet takdirine karşı itiraz yasa yolunun açık olduğu anlaşıldığından (bakınız; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 19.05.2023 tarihli 2022/1755 Esas, 2023/1290 Karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 08.06.2023 tarihli ve 2023/26 Esas, 2023/1332 Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 06.06.2022 tarihli ve 2020/52 Esas, 2022/2590 Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 49. Hukuk Dairesi'nin 02.03.2021 tarihli ve 2020/634 Esas, 2021/359 Karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 30.06.2020 tarihli ve 2020/369 Esas, 2020/445 Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 11.01.2023 tarihli ve 2021/240 Esas, 2022/3088 Karar sayılı ilamları), bilirkişi raporlarının YALNIZCA davayı takip eden taraflara tebliğ edileceğive duruşma tarihinin 25/06/2026 olduğu hususu Kasım Aktürk'e İLANEN tebliğ olunur.