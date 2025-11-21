T.C.

DÜZCE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/515 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

06.05.2025

GAİPLİK İLANI



Mahkememizde görülmekte olan Ali POMAY'ın Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali POMAY'ın, Düzce İli , Merkez İlçesi , Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 adresinde yaşamakta iken, 2023 yılı Kasım ayında plakası hatırlanmayan kırmızı mobileti ile çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı, o tarihten bu yana tüm aramalara rağmen bulunamadığı beyan edilerek,Ali Pomay'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali Pomay'ın sağ olup olmadığı belli olmadığından, sağ olup da yaşadığını bilen veya görenlerin veya şahsın bizzat kendisinin işbu ilanın ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/515 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri ya da müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 588 maddesi gereğince Ali POMAY'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENENİN:

TC KİMLİK NO : 10591893400

ADI SOYADI : ALİ POMAY

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : MÜNEVVERE

DOĞUM TARİHİ : 18/06/1932

DOĞUM YERİ : AKPINAR

İKAMETGAH ADRESİ : Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 Merkez / DÜZCE