T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
DÜZCE
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/515 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
06.05.2025
GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Ali POMAY'ın Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali POMAY'ın, Düzce İli , Merkez İlçesi , Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 adresinde yaşamakta iken, 2023 yılı Kasım ayında plakası hatırlanmayan kırmızı mobileti ile çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı, o tarihten bu yana tüm aramalara rağmen bulunamadığı beyan edilerek,Ali Pomay'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali Pomay'ın sağ olup olmadığı belli olmadığından, sağ olup da yaşadığını bilen veya görenlerin veya şahsın bizzat kendisinin işbu ilanın ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/515 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri ya da müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 588 maddesi gereğince Ali POMAY'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENENİN:
TC KİMLİK NO : 10591893400
ADI SOYADI : ALİ POMAY
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : MÜNEVVERE
DOĞUM TARİHİ : 18/06/1932
DOĞUM YERİ : AKPINAR
İKAMETGAH ADRESİ : Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 Merkez / DÜZCE