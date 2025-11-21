Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.11.2025 - 00:00
        T.C.
        DÜZCE
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/515 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        06.05.2025

        GAİPLİK İLANI


        Mahkememizde görülmekte olan Ali POMAY'ın Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali POMAY'ın, Düzce İli , Merkez İlçesi , Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 adresinde yaşamakta iken, 2023 yılı Kasım ayında plakası hatırlanmayan kırmızı mobileti ile çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı, o tarihten bu yana tüm aramalara rağmen bulunamadığı beyan edilerek,Ali Pomay'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
        Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Ali Pomay'ın sağ olup olmadığı belli olmadığından, sağ olup da yaşadığını bilen veya görenlerin veya şahsın bizzat kendisinin işbu ilanın ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/515 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri ya da müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 588 maddesi gereğince Ali POMAY'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

        GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENENİN:

        TC KİMLİK NO : 10591893400
        ADI SOYADI : ALİ POMAY
        BABA ADI : OSMAN
        ANA ADI : MÜNEVVERE
        DOĞUM TARİHİ : 18/06/1932
        DOĞUM YERİ : AKPINAR
        İKAMETGAH ADRESİ : Çay Mahallesi, Tabak Sok. No:33 Merkez / DÜZCE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02227409