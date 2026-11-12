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T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

28.09.2026

Sayı : 2026/320 Esas

Konu : Gaiplik Kararı



Maliye Hazinesi ile davalı Düzce Defterdarlığıkayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan TMK. nun 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik kararı verilmesi ve kayyım hesabında bulunan bedelin Hazineye devri davası nedeniyle;

''davacı kurumun, Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/518 Esas - 2013/625 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Düzce ili, Merkez ilçesi, Çay Mah., 164 ada 7 parsel sayılı taşınmazda paydaş olan Şayeste GÜLGENÇ'e ait olan T.C Ziraat Bankası Düzce Şubesi hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiği, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların Hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenilen Şayeste GÜLGENÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun'' 6 ay ara ile 2 kez ulusal yayın yapan gazetede yayınlanması rica olunur. 28.09.2026