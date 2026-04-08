Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2024/1210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Kazukoğlu Mahallesi Çayırlık Mevkii 2094 Ada 9 Parsel sayılı 9.328,04 m²yüz ölçümlü "15 Adet Dubleks Betonarme Ev ve Arsası" nitelikli ana taşınmazdaki 34000/932804 arsa paylı "Dubeleks Mesken" nitelikli D Blok Zemin+1. Kat 1 Nolu bağımsız bölüm satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Dairenin zemin katında; giriş holü, hol, WC, yatak odası, Balkon, kiler, merdiven, mutfak, salon, şömine bulunmakta olup dubleks 1. Katında ise tesisat odası, banyo, gece holü, merdiven, yatak odası, giyinme odası, yatak odası, yatak odası, balkon ve ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Daire toplam 4+1 dubleks dairedir. Dairenin ısıtması ve sıcak su temini bireysel doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Yapı kullanım belgesine göre dairenin net kullanım alanı 149,00 m² dir.

İmar Durumu :Taşınmazın içerisinde bulunduğu 1/1000 Ölçekli İmar Planına göre taşınmazın yapılaşma şartları Ayrık Nizam 2 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre, yan bahçe çekme mesafesi 3 metre, KAKS:0,80, TAKS:0,30 olacak şekildedir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: ''Etibank Genel Müdürlüğü Lehine 80m2 Lik Sahada Daimi İrtifak Hakkı Tesisi '' vardır. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:11

25/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.