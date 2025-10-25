T.C.

DÜZCE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/61 Ort. Gid. Satış 26/09/2025

Konu : İlanen Tebligat



İLAN METNİ



Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/5 esas 2022/830 karar sayılı Ortaklığın Giderilmesi dosyası kesinleşmekle Memurluğumuza gönderilmiş ve 2024/61 esas numarasını almış olmakla, satışa konu aşağıda özellikleri belirtilen 4 adet taşınmaza ilişkin bilirkişi raporların hissedar Sevgi Çakmak'a tebliğ edilemediği bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, bilir kişilerin ibraz etmiş olduğu raporlarda özetle; 1- Düzce İli, Çilimli İlçesi, Mahirağa Mahallesi 689 ada 7 nolu parsel Çilimli Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Çilimli Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı içerisinde kalmakta olup bu planda Düzce Caddesine cepheli kısım 3 Kat Ayrık Nizam Ticari -Konut Alanı ve arka kısımlar 2 Kat ayrık nizam Konut Alanında ve kısmen de Yol Alanında kalmaktadır. Taşınmaz halen verim çağında kapama fındık bahçesidir. İçerisinde inşai bir muhdesat yoktur. Asfalt yol kenarındadır.

2- Düzce İli, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi 501 ada 2 nolu parsel Çilimli Belediyesi sınırları çerisinde kalmaktadır. Ham kadastro parselidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılan boş tarım arazidir. İçerisinde inşai bir muhdesat yoktur. Asfalt yol kenarındadır. Kuzey yönden yola cephelidir. Komşu parseller içinde mesken binaları ve arka taraflarında fındık bahçeleri mevcuttur, karşı tarafında Asya Su Tesislerine ait binalar mevcuttur. Taşınmaz düz arazidedir. Taşınmaz tapu şerh ve beyanlarında BOTAŞ kurumuna ait kamulaştırma belirtme ve şerhleri mevcut olmasına rağmen Daimi irtifak Hakkı tesis edilmemiş olduğu gözükmektedir.

3- Düzce İli, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi 501 ada 5 nolu parsel Çilimli Belediyesi sınırla içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği düzenleme işlemine girmiş halen sonuçlanmamış olduğu bildirilmektedir. Ham kadastro parselidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılan boş tarım arazidir. İçerisinde inşai bir muhdesat yoktur.

4- Düzce İli, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi 505 ada 7 nolu parsel Çilimli Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Çilimli Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı içerisinde kalmakta olup bu planda Köy içine bakan Doğu cepheli kısım 3 Kat Ayrık Nizam Ticari - Konut Alanı ve Batı da kalan arka kısımları 2 Kat ayrık nizam Konut Alanında ve kısmen de Yol Alanında kalmaktadır. Yapı çekme mesafeleri ön yol 5 m. komşulardan 3 m. şeklindedir. Yola terki vardır. Ham kadastro parselidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılan boş tarım arazidir. İçerisinde inşai bir muhdesat yoktur. Halen yola cephesi yoktur . Taşınmaz düz — arazidedir. Taşınmaz imar uygulamalarına dahil edilmiş ancak işlemler sonuçlanmamıştır.

SONUÇ :

1- Düzce ili, Çilimli ilçesi, Mahirağa Mahallesi, 689 ada 7 parsel numaralı taşınmazın rapor tarihi

İtibari ile 38.733.686,64 TL olduğu,

2- Düzce ili, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 501 ada 2 parsel numaralı taşınmazın rapor tarihi itibari ile ile maddi değerinin 10.457.208,60 TL olduğu,

3- Düzce ili, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 501 ada 5 parsel numaralı taşınmazın rapor tarihi itibari ile maddi değerinin 11.487.256,68 TL olduğu,

4- Düzce ili, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 505 ada 7 parsel numaralı taşınmazın rapor tarihi itibari ile maddi değerinin 8.264.534,40 TL olduğu, kanaatine varılmıştır.

HİSSEDAR

SEVGİ ÇAKMAK

Adresi : Regensdorf/İsviçre Konfederasyonu