        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2026 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/1029 Esas
        KARAR NO : 2025/308


        Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince erteli 11 YIL 20 AY HAPİS, 3320 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İvica ve Gordana oğlu, 10/10/1983 doğumlu, Sırbistan ülkesi vatandaşı Mıljan BEKRIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 10.03.2026

