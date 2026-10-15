T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2025/50 Esas
KARAR NO : 2025/696
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince Ahmet ve Ayşe kızı, 12/04/1983 doğumlu, LILYANA EMILOVA RASHKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 13.10.2026
Yazı İşleri Müdürü 102239