T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/982 Esas

DAVALILAR : 1- CİHAN AYANA -452.........084 (Ali ve Havva oğlu, 28/10/1982 İstanbul doğumlu, İstanbul/Küçükçekmece/Gültepe nüfusuna kayıtlı )

2- EMİNE AYDEMİR-126........910(Mahmut ve Refiye kızı, 01/01/1980 Meriç doğumlu, Bursa /Orhaneli/Karıncalı nüfusuna kayıtlı)



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve bilinen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade dönmüş, mernis adresiniz bulunmadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/05/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Cihan Ayana ve Emine Aydemir'e ilanen tebliğ olunur.