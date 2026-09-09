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        T.C. EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.EDİRNE
        2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Esas: 2026/324, 2026/325 ve 2026/326 Esas.

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m²'leri belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 14/08/2026 tarihleri arasında mahkememizde dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

        Sıra No Esas İl İlçe Mah.,/Köy Ada Parsel Malik
        Ad/Soyad        		 Cinsi Kamulaştırılacak
        Alan/m²
        1 2026/324 Edirne Lalapaşa Sinanköy 108 195 Mahmut GÜR Tarla 1685,72m² irtifak
        225,50m² pilon
        2 2026/325 Edirne Lalapaşa Sinanköy 108 199 Hasan ÇAKMAK
        Şuayip ÇAKMAK        		 Tarla 2238,56m² irtifak
        3 2026/326 Edirne Lalapaşa Sinanköy 108 200 Hasan ÇAKMAK Tarla 1594,36m² irtifak
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02544619