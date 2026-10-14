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        T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
        T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/289 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davalılar Enver Gümüş, Fatma Budak, Ferhat Kaya, Nefise Demirbaş, Remziye Adalı, Turgut Bilim adına kayıtlı Edirne ili, Merkezilçesi, Hasanağa Köyü 117Ada 6 parsel sayılı taşınmazın 2.359,55 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 1.947.454,59 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 01/09/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
        2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.21/09/2026
        Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ENVER GÜMÜŞ, FATMA BUDAK, FERHAT KAYA, NEFİSE DEMİRBAŞ, REMZİYE ADALI, TURGUT BİLİM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Edirne ili, Merkezilçesi, Hasanağa Köyü 117Ada 6 parsel parsel
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570386