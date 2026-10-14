T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/287 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı ARİF OCAK adına kayıtlı Edirne ili, Merkezilçesi, Hasanağa Köyü 113 Ada 160 (Eski:21) parsel sayılı taşınmazın 1.816,56 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafındankamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 1.499.297,80 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 21/08/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.21/09/2026