T.C. EDİRNE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

DOSYA NO : 2023/283 Esas

KARAR NO : 2023/559



Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/11/2023 tarihli ilamı ile beraat kararı verildiği, Volodya ve Vala oğlu, 1967 doğumlu sanık VADYM PYROHOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, istinaf yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.