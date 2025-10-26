İLAN



T.C.

EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesinin2024/247 Esas ve 2025/210 karar numarası,11/09/2025tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen, İbrahim ve Matra'dan olma 15/03/1993 - Birul Hulu doğumlu HULUD NEZEL ELALLAVİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.10.2025