T.C.

EDİRNE

ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2026/8



İLAN



Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalılar Elif Güler vs. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescildavasına esas olmak üzere;

Davalı ELİF GÜLER'in tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup, davalıya dava dilekçesi,dahili dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalıEdirne 1.Sulh Hukuk Mahkemesine ait 2026/96 esas sayılı kararı ile Hilmi

Güçkan mirasçısı olarak davaya dahili davalı olarak dahil edildiği,

Dava dilekçesi ile; Edirne, Merkez, Karaağaç mahallesi, 847 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazları ile birlikte (HMK 117) cevap verebileceği , HUMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı HMK 131 maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını bir daha ileri süremeyeceği,

Dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 25/06/2026 günü saat 10:13'de mahkememiz salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmalar ve davaya yokluğunda bakılıp karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.