İLAN



T.C.

ELAZIĞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/601

Karar No: 2025/725



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Hasan ve Behiye Oğlu 18/01/1999 Şehitkamildoğumlu26251768636 T.C Kimlik Numaralı Nail Burak ARKIN'ın mahkememizin 10/12/2025 tarih 2025/601Esas 2025/725 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 158/-fson maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 6.600,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanık Nail Burak ARKIN'a tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine , aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026