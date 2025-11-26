İ L A N



T.C.

ELAZIĞ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Esas No : 2023/442

Karar No : 2025/123



Davacı , HİKMET SARAÇGİL ile Davalılar , ALİ ALPER AKDEMİR, ALİ NUMAN SARAÇGİL, ALİYE ASUMAN ÇETİN, AYSEL BULUT, EMİNE ZAİMOĞLU, FETHİYE TEKMEN, FİLİZ EMÜL, NADİDE HAZARDAĞLI, NAHİDE BERHOĞLU, TÜRKAN SARAÇGİL arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Karar gereği;Davanın Kısmen KABULÜNE,Davalılar Fethiye Tekmen, Nahide Beroğlu ve Nadide Hazardağlı yönünden davanın KABUL nedeniyle kabulü ile Elazığili Merkezilçesi Alayaprak köyü 238 ada 130 numaralı parsel üzerindeki tek katlı ev niteliğindeki yapının iyileştirme masrafları, depo-wc niteliğindeki yapı, su kuyusu, elektrik tesisatı ile 3 adet 5-15 yaşlarında ceviz ağacı, adet 5-15 yaşlarında armut ağacı,5 adet 5-15 yaşlarında elma ağacı, 2 adet 5-15 yaşlarında kayısı ağacı,3 adet 5-15 yaşlarında dut ağacı,6 adet 5-15 yaşlarında kiraz ağacı, 11 adet 5-15 yaşlarında erik ağacı,35 adet 5-15 yaşlarında üzüm ağacı,13 adet 5-15 yaşlarında antep fıstığı ağacı,1 adet 5-15 yaşlarında trabzon hurması ağacı,5 adet 5-15 yaşlarında vişne ağacı,4 adet 5-15 yaşlarında şeftali ağacı, 13 adet 5-15 yaşlarında can eriği ağacı,10 adet 5-15 yaşlarında ayva ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin tespitine,Davalılar Ali Alper Akdemir, Ali Numan Saraçgil, Aliye Asuman Çetin, Aysel Bulut, Emine Zaimoğlu, Fatih Saraçgil, Filiz Emül, Türkan Saraçgil yönünden davanın KISMEN KABULÜ ile Elazığ ili Merkez ilçesi Alayaprak köyü 238 ada 130 numaralı parsel üzerindeki depo-wc niteliğindeki yapı, su kuyusu, elektrik tesisatı ile 3 adet 5-15 yaşlarında ceviz ağacı, adet 5-15 yaşlarında armut ağacı,5 adet 5-15 yaşlarında elma ağacı,2 adet 5-15 yaşlarında kayısı ağacı,3 adet 5-15 yaşlarında dut ağacı,6 adet 5-15 yaşlarında kiraz ağacı,11 adet 5-15 yaşlarında erik ağacı,35 adet 5-15 yaşlarında üzüm ağacı,13 adet 5-15 yaşlarında antep fıstığı ağacı,1 adet 5-15 yaşlarında trabzon hurması ağacı,5 adet 5-15 yaşlarında vişne ağacı,4 adet 5-15 yaşlarında şeftali ağacı,13 adet 5-15 yaşlarında can eriği ağacı,10 adet 5-15 yaşlarında ayva ağacının davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE, Taşınmaz üzerindeki ev niteliğinde olan yapının iyileştirme masrafları ile Muhtesatın aidiyeti yönündeki talebin reddine karar verildiği, bu karara karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmakla,

Mirasçı, Ali Alper ve Necmiye oğlu, 08/12/1987 doğumlu 10870545112 TC kimlik numaralı İHSAN ALP Akdemir'in bugüne kadar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, yukarıda yazılı hüküm kısmını içeren gerekçeli karar,7201 Sayılı Yasa' nın 29. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.