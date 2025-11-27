Habertürk
        T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2024/462 Esas


        Davacı , DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , KEMAL SARIOĞULLARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;


        Davalı İmam ve Sultanoğlu14/06/1983 doğumlu (T.C :12902979278)KEMAL SARIOĞULLARI 'nın açık adresi tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; , HMK 281. maddesi gereğince bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ile iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02345564