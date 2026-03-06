Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.03.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

        ESAS SAYISI : 2025/253 Esas

        02.03.2026

        İ L A NT.C.ELAZIĞ4. AİLE MAHKEMESİESAS SAYISI : 2025/253 Esas


        Davalı, Berat Onay (27829****08- Mehmet ve Mekiyeoğlu, 1*/0*/199* d.lu) adresi meçhul olduğundan Mahkememizce alınan 02/01/2026 tarihinde alınan kuyumcu bilirkişi raporuna karşı "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ve "davacı vekilinin ıslah dilekçesine karşı iki hafta içerisine cevap vermeniz vermeniz gerekmektedir." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02417372