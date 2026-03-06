İ L A N



T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2025/253 Esas

02.03.2026

Davalı, Berat Onay (27829****08- Mehmet ve Mekiyeoğlu, 1*/0*/199* d.lu) adresi meçhul olduğundan Mahkememizce alınan 02/01/2026 tarihinde alınan kuyumcu bilirkişi raporuna karşı "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ve "davacı vekilinin ıslah dilekçesine karşı iki hafta içerisine cevap vermeniz vermeniz gerekmektedir." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.