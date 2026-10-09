

T.C

ELAZIĞ

4 AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYILI: 2026/87 Esas 07.10.2026

İLAN

T.C

ELAZIĞ 4 AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYILI: 2026/87 Esas



Davacı , SEYFİ DUYMAZ ile Davalı , HATİCE TÜL KÜBRA DUYMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı (Ali ve Rebecca Roseline kızı 1*/0*/19*8 doğumlu 532*****72 TC kimlik nolu) Hatice Tül Kübra DUYMAZ'ın adresi meçhul olduğundan 07/09/2026 Tarih ve 2026/87 Esas 2026/459 Karar Sayılı mahkeme kararı;

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Davacı Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Kavak Mah, Cilt no:9*, Hane No:*7, BSN *8, İlhami ve Gülay'dan olma 1*/0*/19*6 doğumlu 3366*****36 Tc kimlik nolu SEYFİ DUYMAZ ile aynı hanede BSN: 1*1'de nüfusa kayıtlı 1*/0*/19*8 doğumlu Ali ve Rebecca Roseline'den olma 532*****72 TC kimlik nolu HATİCETÜL KÜBRA DUYMAZ'ın boşanmalarına ilişkin Strazburg Yerel Mahkemesi (Aile Mahkemesi)'nin 11/03/2025 tarihli 136/25 dosya numaralı, 24/09604 Rg numaralı 11/03/2025 kesinleşme şerhli yabancı mahkeme ilamının idari işlemlere esas olmak üzere Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 58. Maddesi uyarınca tanınarak nüfus kayıtlarına işlenmesine,

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yargılama gideri talebi bulunmadığındanbu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Karar kesinleştiğinde bir suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Artan avansın karar kesinleştiğinde yatırana resen iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzlerine karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Malatya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. İş bu ilanın yurtdışında gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.