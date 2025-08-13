T.C. ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

ELAZIĞ

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/303 Esas

DAVACI :ZÜLFÜ ÖZDOĞAN -39787192196

DAVALI : ZAİT ÖZDOĞAN - 39775192542 648 STANDREWS ROAD SOUTHSEA PO5 1EU BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı Zülfü ÖZDOĞAN tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.11/08/2025