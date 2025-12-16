Örnek No:55*



T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/83 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/02/2025 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Bizmişen Köyü Tapik mevkii 160 ada 20 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Merkeze 8 km ve Bizmişen 1.Etap TOKİ konutlarına 1 km. ve Hilalkent Mahallesine yakın konumdadır. Elazığ İl Tarım Müdürlüğünün 27/11/2024 tarih 16834700 sayılı yazısına göre; 4753 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca konulan şerhin taşınmazların satış işleminde herhangi bir sakıncası bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 77583 sayılı cevabi yazısında; Taşınmaz imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 7.039,90 m2

Kıymeti : 14.079.800,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh: 4753 S.KM. 7 Tarih: 01/01/1900-0 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:43

13/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.