T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/92 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/92 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ŞAHİNKAYA Mahalle/Köy, Leylek Üstü Mevkii, 5330 Ada, 4 Parsel, 19/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Şahinkaya Mahallesi Leylek Üstü Mevkii 5330 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında arsa vasfındadır. Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya Tapu Mah. sınırlarında kalan arsa vasıflı taşınmaz boş yapılaşmaya hazır durumdadır. 5330 ada 4 parsel arsa E:1,50 Yençok 24,50 alanında ve imarlı konut lejantına sahiptir. Elazığ Belediyesi Başkanlığının 103013 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz, E=1.50 Yençok=24.50 nizamında konut alanında kaldığı bildirilmiştir. İl Özel İdaresinin 71658 sayılı cevabi yazısı; Bahse konu taşınmaz İdarenin mücavir alanında bulunduğu bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 1.113,70 m2Kıymeti: 11.137.000,00 TLKDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ŞAHİNKAYA Mahalle/Köy, Seyran Tepe Mevkii, 5331 Ada, 2 Parsel, 19/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Şahinkaya Mahallesi Seyran Tepe Mevkii 5331 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmaz boş yapılaşmaya hazır durumdadır. 5331 ada 2 parsel arsa E:1,50 Yençok 24,50 alanında ve imarlı konut lejantına sahiptir. Elazığ Belediyesi Başkanlığının 103013 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz, E=1.50 Yençok=24.50 nizamında konut alanında kaldığı bildirilmiştir. İl Özel İdaresinin 71658 sayılı cevabi yazısında; Bahse konu taşınmazın İdarenin mücavir alanında bulunduğu bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 6.134,61 m2 Kıymeti: 61.346.100,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:04

17/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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