T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/94 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 11/10/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl İlçe Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Topallı 126-22 Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 2248703940 BAKİ BERKPINAR 50884505702 İBRAHİM YİRİK 37477763206 DEVRİM ÖZÇELİK 38953714088 İNAN ÖZKAN 36340114800 DEVRİM ÖZKAN 12245704094 İSMAİL BERKPINAR 50875506084 FERHAT HASAN YİRİK 50761509878 MÜNEVVER YİRİK 38977713296 GÜLAY ÖZKAN 38980713122 SİNAN ÖZKAN 62263268252 GÜLHANIM OĞUZ 50863506430 ŞAHİN YİRİK 29035665220 GÜLTEN BERKPINAR 50887505648 ŞÜKRÜ YİRİK 38950714142 GÜLÜSTAN ÖZKAN 50821507806 TÜRKAN YİRİK 31376066338 HANEY AKSOY 50854506722 JÜLİDE YİRİK 50890505574 HANİFE YİRİK 33805985326 ZEBEY ÖZTÜRK 30757987286 HASAN BEYPINAR