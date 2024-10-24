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        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/94 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 11/10/2024

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

        İl İlçe Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan
        Kahramanmaraş Nurhak Topallı 126-22 Taşınmazın Tamamı

        Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı
        2248703940 BAKİ BERKPINAR 50884505702 İBRAHİM YİRİK
        37477763206 DEVRİM ÖZÇELİK 38953714088 İNAN ÖZKAN
        36340114800 DEVRİM ÖZKAN 12245704094 İSMAİL BERKPINAR
        50875506084 FERHAT HASAN YİRİK 50761509878 MÜNEVVER YİRİK
        38977713296 GÜLAY ÖZKAN 38980713122 SİNAN ÖZKAN
        62263268252 GÜLHANIM OĞUZ 50863506430 ŞAHİN YİRİK
        29035665220 GÜLTEN BERKPINAR 50887505648 ŞÜKRÜ YİRİK
        38950714142 GÜLÜSTAN ÖZKAN 50821507806 TÜRKAN YİRİK
        31376066338 HANEY AKSOY 50854506722 JÜLİDE YİRİK
        50890505574 HANİFE YİRİK 33805985326 ZEBEY ÖZTÜRK
        30757987286 HASAN BEYPINAR
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109590