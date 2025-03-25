T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/37 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 173/3 Taşınmazın Tamamı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 33911075638 Bağdat Doğan 58372260362 Emine Polat