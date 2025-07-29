T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/796 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
11.06.2025
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN BEKÇİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO :13247759198
ADI SOYADI : HASAN BEKÇİ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : DÖNE
DOĞUM TARİHİ : 27/08/1980
DOĞUM YERİ : TR KAHRAMANMARAŞ
İKAMETGAH ADRESİ : Ekinözü / Kahramanmaraş