T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/145 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından, Elmadağ GES Bağlantı Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan ve 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre acele kamulaştırması yapılan Ankara İli Elmadağ İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1886 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 114,80 m²lik sahanın mülkiyetinin tescil edilebilmesi ve hat emniyet sahası içinde kalan toplam 10145,59 m²lik saha üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilmesi için2942 Sayılı Kanun 10. maddesi uyarınca dava açılmıştır.

Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.07/01/2026



Davalılar

1.SONER YELEN

2.SONGÜL KOÇAK