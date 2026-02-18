T.C. ELMADAĞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

ELMADAĞ İCRA DAİRESİ2025/215 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/215 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Ankara İli, Elmadağ ilçesi, 338 ada 11 parsel 1 nolu BB (zemin) bulunduğu bina ayrık nizamda, yığma yapı tarzında, 3-A yapı sınıfında inşa edilmiştir. Bina cepheleri dış cephe boyalıdır. Binada ısıtma için duvardan dağılımlı panel radyatörler bulunmaktadır. Bina zemin + 1.normal kat olmak üzere toplam 2 katlı inşa edilmiştir. Binada 4 adet konut bulunmakta olup projesinde herbirine dışarından ayrı ulaşım yolu bulunmaktadır. 1 nolu Dairenin net alanı 75,46 m2 brüt alanı yaklaşık 97,12 m2dir. Daire zemin katta 3 oda- salon- mutfak- WC- antre mahallerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede 1 ve 2 nolu dairenin birleştirilmiş şekilde kullanılmakta olduğu, ana girişin 1 nolu daire tarafından olduğu görülmüştür. İç kapılar ahşap, pencereler pvc doğramadır. Salon ve odaların zeminleri laminat parke ile kaplıdır. Duvarlar boya ile kaplıdır. Tavanlar plastik boya ile kaplıdır. Islak mekanlarda zeminler ve 1,20 m yükseklikte duvarlar seramik ile kaplıdır. Mutfak dolapları bulunmakta olup tezgahı mermeritten mamuldür. Isıtma sistemi için duvardan dağılımlı sistem bulunmakta olup panel radyatörler bulunmaktadır.Keşif sırasında yapılan incelemelerde zemin katta bulunan iki dairenin borçlulardan H* T* tarafından birlikte kullanılmakta olduğu, birleştirme aşamasında duvarlardan bazılarının kaldırılmış halde olduğu, yapı çok katlı olmamasına rağmen yığma yapılarda duvarların taşıyıcı eleman olduğu dikkate alındığında kaldırılmış duvarların binanın statiğine olumsuz etki edeceği düşünülmektedir.

Adresi : Kurtuluş Mahallesi Süzgün Sokak No:11/1 Elmadağ / ANKARA

İmar Durumu:Var - "Elmadağ Bel Başı İmar ve Şeh Müd E.45003 sayılı yazıda:Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 338 Ada 10-11 no'lu Parsellerin mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık-İkiz Nizam 2 Katlı Konut Alanı" olarak ayrıldığı belirtilmiştir."

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :SATIŞA KONU arsa nitelikli taşınmaz Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 338 ada 10 parselde yer almaktadır. Taşınmaz Süzgün Sokak üzerindedir. Taşınmazın çevresinde genellikle boş arsa vasıflı gayrimenkuller ve apartman tarzında inşa edilmiş yapılar ve müstakil kullanımlı yapılar bulunmaktadır. Bölgede alt yapı sıkıntısı bulunmamakta olup ulaşım özel araçlar ve otobüs ilesağlanmaktadır. Ana Gayrimenkul Özellikleri: 338 ada 10 parsel Arsa vasıflı bir gayrimenkul olup 427,00 m2 alana sahiptir. Parselüzerinde yığma olarak inşa edilmiş atıl vaziyette olan yaklaşık 25 m2 alanlı tek katlı yapı bulunmaktadır. Parselin diğer parseller ile sınırları ihata duvarları ile belirlenmiş olup giriş batı cephesinden Süzgün Sokaktandır.

İmar Durumu:Var - "Elmadağ Belediyesinin E.45003 sayılı yazıda:Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 338 Ada 10-11 no'lu Parsellerin mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık-İkiz Nizam 2 Katlı Konut Alanı" olarak ayrıldığı belirtilmiştir. "

Kıymeti : 984.150,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SATIŞA KONU Ankara İli, Elmadağ İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi 211 ada 31 parsel 17 BB de bulunan taşınmaz binanın 2.katında yer almaktadır, 211 ada 31 parsel üzerindeki bina, 991,00 m2 alanlı arsa üzerine, ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, 3-B yapı sınıfında inşa edilmiştir. Bina girişi zemin kattan ön cepheden güneydoğu yönden sağlanmaktadır, cepheleri dış cephe boyalıdır. Bina kombili sistem ile ısıtılmaktadır. Bina 2 bodrum kat + zemin + 2.normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 6 katlı inşa edilmiştir. Bina ana giriş kapısı alüminyum doğramadır. Bina ortak alanlarında zeminler mermer, duvarlar 1,20 m mermer üzeri plastik boyalıdır. Binada 18 adet mesken bulunmakta olup 2. katta bulunan daireler çatı arası kullanımlıdır. Binada asansör bulunmaktadır. 2. kat 17 nolu bağımsız bölüm: Dava konusu gayrimenkul 2.kat + çatı katta konumludur. Dairenin net kapalı alanı 127,59m2 brüt kapalı alanı yaklaşık 146,73 m2 dir. Daireye ait yaklaşık 70,65 m2 teras alanı bulunmaktadır. Daire 2.katta 3 oda-salon-antre-mutfak-2 banyo-kiler-wc-2 balkon mahallerinden, çatı katta 2 oda-hol-banyo-teras mahallerinden oluşmaktadır. Daire ana girişi çelik kapıdır. İç kapılar panel kapı, pencereler pvc doğramadır. Salon ve odaların zeminleri laminat parke ile kaplıdır. Duvarlar kağıt ve boya ile kaplıdır. Tavanlar kartonpiyerli ve plastik boyalıdır. Islak mekanlarda zeminler duvarlar seramik ile kaplıdır. Mutfak dolapları bulunmakta olup tezgahı granitten mamuldür. Isıtma sistemi için zeminden dağılımlı sistem bulunmakta olup panel radyatörler bulunmaktadır. Keşif sırasında yapılan incelemelerde 2.katta mutfak mahalli ile oda mahallinin birleştirilmiş olduğu ve mutfak tezgahının projesindeki odada konumlandırıldığı, çatı katta bina ortak alanından alınan alanın depolama şeklinde kullanılmakta olduğu görülmüştür

Adresi : İsmetpaşa Mah. Derya Sok.Ali Dinçer Apt.No: 19/17 Elmadağ / ANKARA

İmar Durumu :Var -"Elmadağ Belediyesinin E.45003 sayılı yazıda: İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 211 Ada 31 no'lu Parselin mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı" olarak ayrıldığı belirtilmiştir."

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:07

13/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.