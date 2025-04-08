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        T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00
        T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/45 Esas

        26/03/2025


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Tapuda Ayten Geyikçi, Bayram Çoban, Gülşen Sarıçobanoğlu, Hikmet Sarıçobanoğlu adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada, 65 parselsayılı2.306,70 m² lik alan ve Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada 86 parsel için 4.095,45 m² lik davalı Ayten Geyikçi, Bayram Çoban, Gülşen Sarıçobanoğlu, Hikmet Sarıçobanoğlu aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2.306,70 m²lik ve 4.095,45m² alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/45 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202132