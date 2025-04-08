T.C. ELMALI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELMALI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/47 Esas

26/03/2025



KAMULAŞTIRMA İLANI



Tapuda Adnan Aksoy, Fatma Selçuk, Hamide Ertürk, Ramazan Aksoy, Turgut Aksoy adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada, 134 parselsayılı,1.364,77 m² lik alan için davalı Adnan Aksoy, Fatma Selçuk, Hamide Ertürk, Ramazan Aksoy, Turgut Aksoy aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.364,77 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/47 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.