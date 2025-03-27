T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/39 Esas

18/03/2025



KAMULAŞTIRMA İLANI



Tapuda Turgut Sarıkaya adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada, 131 parsel sayılı, (geldisi 20 parsel) 1.644,19 m² lik alan için davalı Turgut Sarıkaya aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.644,19‬ m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/39 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.