İLAN



T.C.EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/398 Esas

DAVALI :ABDİLKADİR KAVLAK Afyonkarahisar ili , Emirdağ ilçesi, Başkonak Köy/Mh. Nüfusuna kayıtlı BELÇİKA

DAVALI : MİLAYİM KAVLAK Afyonkarahisar ili , Emirdağ ilçesi, Başkonak Köy/Mh. Nüfusuna kayıtlı BELÇİKA



Davacı HACI HALİL KAVLAK tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,264 Ada, 82 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 102 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 103 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 104 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 99 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 100 Parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,219 Ada, 101 Parsel ve Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Başkonak Köyü,211 Ada, 6 Parsel numaralı taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 05/06/2023 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 20/01/2026 günü saat 11:10'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025