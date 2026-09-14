T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN



ESAS NO : 2025/1069 Esas

DAVALILAR : TUGAY KARTAL



Davacı Belgiz Demirkapu tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Ağılcık Köyü 0 Ada 256 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Ağılcık Köyü 0 Ada 470 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Ağılcık Köyü 0 Ada 73 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Ağılcık Köyü 0 Ada 76 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Ağılcık Köyü 0 Ada 88 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Elhan Köyü 0 Ada 464 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen24/10/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıcaHMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 20/10/2026 günü saat 10:50' de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.