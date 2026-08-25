Örnek No:55*

T.C.

ERBAA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/16 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mah. Bozyaka Mevkii, 198 ada 2 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 3907,28 m2'dir. Taşınmazın imar planı içinde kaldığı ve imar planında karma kullanım alanında E=1.00, Maks. Kat=4 olarak planlandığı görülmüştür. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlandığı, imar parseli olduğu tespit edilmiştir. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 3,18 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 5 adet ceviz ağacı vardır.

Kıymeti : 34.279.041,00 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mah. Bozyaka Mevkii, 208 ada 9 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 3.397,52 m2'dir. Taşınmazın imar planı içinde kaldığı ve imar planında karma kullanım alanında E=1.00, Maks. Kat=4 olarak planlandığı görülmüştür. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlandığı, imar parseli olduğu tespit edilmiştir. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 3,44 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 29.770.769,00 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Evyaba Mah. Bozyaka Mevkii, 201 ada 8 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 2.791,79 m2'dir. Taşınmazın imar planı içinde kaldığı ve imar planında konut alanında E=1.20, Maks. Kat=4 olarak planlandığı görülmüştür. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlandığı, imar parseli olduğu tespit edilmiştir. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 3,19 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 72 adet bağ ağacı vardır.

Kıymeti : 24.494.019,88 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.