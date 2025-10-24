T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Şıhlar Mevkii, 364 ada 22 parsel tapuda Bahçe olarak kayıtlı olup 416 m2'dir. Satışa konu parsel şehir yerleşim alanının içerisinde olup üzerinde çeşitli cins ve yaşlarda ağaçlar vardır. Taşınmaz Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2,23 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 3 adet incir, 2'şer adet ceviz ve asma 1'er adet dut, kiraz, ıhlamur ve erik ağacı vardır. Kıymeti : 1.174.665,89 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir