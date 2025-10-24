Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 25.10.2025 - 00:00

        Örnek No:55*


        T.C.
        ERBAA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/18 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Şıhlar Mevkii, 365 ada 2 parsel tapuda Bahçe olarak kayıtlı olup 1.973 m2'dir. Satışa konu parsel şehir yerleşim alanının içerisinde olup üzerinde çeşitli cins ve yaşlarda ağaçlar vardır. Taşınmaz Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2,30 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 35 adet ceviz ve 23 adet kavak ağacı vardır.

        Kıymeti : 7.126.884,79 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:51

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:51

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:51

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:51

        2 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Kavakdibi Mevkii, 365 ada 11 parsel tapuda Tarla olarak kayıtlı olup 1.377 m2'dir. Satışa konu parsel şehir yerleşim alanının içerisinde olup üzerinde çeşitli cins ve yaşlarda ağaçlar vardır. Taşınmaz Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2,30 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 5 adet ceviz, 83 adet üzüm ağacı vardır.

        Kıymeti : 4.946.634,69 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 12:28

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 12:28

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:28

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:28

        3 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Şıhlar Mevkii, 364 ada 22 parsel tapuda Bahçe olarak kayıtlı olup 416 m2'dir. Satışa konu parsel şehir yerleşim alanının içerisinde olup üzerinde çeşitli cins ve yaşlarda ağaçlar vardır. Taşınmaz Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2,23 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 3 adet incir, 2'şer adet ceviz ve asma 1'er adet dut, kiraz, ıhlamur ve erik ağacı vardır.

        Kıymeti : 1.174.665,89 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi:%05,69

        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:52

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:52

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:52

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:52

        16/10/2025

        (İİK m.114 ve m.126)

        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

