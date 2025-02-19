Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 155 Ada, 8 Parsel

Adresi : Balıkesir İli Erdek İlçesi Erdek / BALIKESİR

Yüzölçümü : 396,25 m2

Kıymeti : 5.772.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Muvakkat İnşaat Şerhi 20/10/1995 yev 958

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:49

18/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.