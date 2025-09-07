İLAN



T.C.

ERDEMLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/327 Esas

DAVALI : ORHAN TAVAN 292******10



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce evvelce yapılan tebligat işlemlerinin neticesiz kalması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar açık adreslerinizin tespit edilememesinden kaynaklı olarak dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava duruşması13/11/2025 günü saat: 11:30'da yapılacak olup, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ayrıca dava konusu Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı mah. Tapur mevkii 365 ada 39 parsel sayılı taşınmaza Ortaklığın Giderilmesi davasının açılmış olduğu hususları, (dava Dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere) ilanen tebliğ olunur.