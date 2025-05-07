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        T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2025 - 00:00
        T.C.
        ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO : 2025/65 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Hüsametli Köyü
        ADA NO : 103
        PARSEL NO : 423 - 158
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 890,75 m²'likve 364,62 m²'lik alanda irtifak hakkı
        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        1-AHMET KILBAŞ
        2-ALİ KILBAŞ
        3- AYŞE KARA
        4- EKREM KILBAŞ
        5- EMRAH KILBAŞ
        6- FAHRİ KILBAŞ
        7- İLHAN KILBAŞ
        8- KEMAL KILBAŞ
        9- LEVENT KILBAŞ
        10- MEHMET KILBAŞ
        11- ZEYNEP KILBAŞ
        12- FATMA KILBAŞ
        13- İRFAN KILBAŞ


        ESAS NO : 2025/66 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ :Hüsametli Köyü
        ADA NO : 103
        PARSEL NO : 154
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 872,53 m²'lik alanda irtifak hakkı
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MİSAP AKSAY
        ESAS NO : 2025/67 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Hüsametli Köyü
        ADA NO : 103
        PARSEL NO : 151
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 61,49 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN AKSAY
        ESAS NO : 2025/68 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Hüsametli Köyü
        ADA NO : 103
        PARSEL NO : 413
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 539,46 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE YILDIZ
        ESAS NO : 2025/69 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ :Hüsametli Köyü
        ADA NO :103
        PARSEL NO : 583
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 390,27 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        1-)NADİYE ESER
        2-) MUSTAFA ESER
        3-) OSMAN ESER
        4-) KEVSER TAT
        5-) NEBAHAT TAT
        6-) ARZI KARACA
        7-) SEBAHAT GÜRGAH


        ESAS NO : 2025/70 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 401
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 103,16 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ SEVİNDİK
        ESAS NO : 2025/71 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 402
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.295,12 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ELİF UÇAR
        ESAS NO : 2025/72 Esas
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 372
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 447,41m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        1-) MUSTAFA TAT
        2-) HALİME EKİZ
        3-) HASAN UÇAR
        4-) ZİYA UÇAR
        5-) KERİM UÇAR
        6-) HÜSEYİN UÇAR
        7-) ORHAN UÇAR
        8-) ÜMMÜ YER


        ESAS NO : 2025/73 Esas
        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
        MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 352
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 559,54 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
        MALİKİN ADI VE SOYADI:
        1-) MUSTAFA TAT
        2-) ERTUĞRUL TAT
        3-) FATMA COŞKUN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları belirtilen dosyalarında maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri de yukarıda belirtilen taşınmazlar hakkında dava açılmıştır.
        Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02218587