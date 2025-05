T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2025/65 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Hüsametli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 423 - 158

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 890,75 m²'likve 364,62 m²'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1-AHMET KILBAŞ

2-ALİ KILBAŞ

3- AYŞE KARA

4- EKREM KILBAŞ

5- EMRAH KILBAŞ

6- FAHRİ KILBAŞ

7- İLHAN KILBAŞ

8- KEMAL KILBAŞ

9- LEVENT KILBAŞ

10- MEHMET KILBAŞ

11- ZEYNEP KILBAŞ

12- FATMA KILBAŞ

13- İRFAN KILBAŞ



ESAS NO : 2025/66 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ :Hüsametli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 154

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 872,53 m²'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MİSAP AKSAY

ESAS NO : 2025/67 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Hüsametli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 151

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 61,49 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN AKSAY

ESAS NO : 2025/68 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Hüsametli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 413

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 539,46 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE YILDIZ

ESAS NO : 2025/69 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ :Hüsametli Köyü

ADA NO :103

PARSEL NO : 583

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 390,27 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1-)NADİYE ESER

2-) MUSTAFA ESER

3-) OSMAN ESER

4-) KEVSER TAT

5-) NEBAHAT TAT

6-) ARZI KARACA

7-) SEBAHAT GÜRGAH



ESAS NO : 2025/70 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Yeniyurt Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 401

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 103,16 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ SEVİNDİK

ESAS NO : 2025/71 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Yeniyurt Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 402

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.295,12 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI : ELİF UÇAR

ESAS NO : 2025/72 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Yeniyurt Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 372

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 447,41m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1-) MUSTAFA TAT

2-) HALİME EKİZ

3-) HASAN UÇAR

4-) ZİYA UÇAR

5-) KERİM UÇAR

6-) HÜSEYİN UÇAR

7-) ORHAN UÇAR

8-) ÜMMÜ YER



ESAS NO : 2025/73 Esas

MALİKİN ADI VE SOYADI :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ

MEVKİİ : Yeniyurt Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 352

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 559,54 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1-) MUSTAFA TAT

2-) ERTUĞRUL TAT

3-) FATMA COŞKUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları belirtilen dosyalarında maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri de yukarıda belirtilen taşınmazlar hakkında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025