T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/65 Esas
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Hüsametli Köyü
ADA NO : 103
PARSEL NO : 423 - 158
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 890,75 m²'likve 364,62 m²'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-AHMET KILBAŞ
2-ALİ KILBAŞ
3- AYŞE KARA
4- EKREM KILBAŞ
5- EMRAH KILBAŞ
6- FAHRİ KILBAŞ
7- İLHAN KILBAŞ
8- KEMAL KILBAŞ
9- LEVENT KILBAŞ
10- MEHMET KILBAŞ
11- ZEYNEP KILBAŞ
12- FATMA KILBAŞ
13- İRFAN KILBAŞ
ESAS NO : 2025/66 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ :Hüsametli Köyü
ADA NO : 103
PARSEL NO : 154
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 872,53 m²'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MİSAP AKSAY
ESAS NO : 2025/67 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Hüsametli Köyü
ADA NO : 103
PARSEL NO : 151
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 61,49 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN AKSAY
ESAS NO : 2025/68 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Hüsametli Köyü
ADA NO : 103
PARSEL NO : 413
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 539,46 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE YILDIZ
ESAS NO : 2025/69 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ :Hüsametli Köyü
ADA NO :103
PARSEL NO : 583
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 390,27 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-)NADİYE ESER
2-) MUSTAFA ESER
3-) OSMAN ESER
4-) KEVSER TAT
5-) NEBAHAT TAT
6-) ARZI KARACA
7-) SEBAHAT GÜRGAH
ESAS NO : 2025/70 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
ADA NO : 102
PARSEL NO : 401
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 103,16 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ SEVİNDİK
ESAS NO : 2025/71 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
ADA NO : 102
PARSEL NO : 402
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.295,12 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI : ELİF UÇAR
ESAS NO : 2025/72 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
ADA NO : 102
PARSEL NO : 372
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 447,41m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-) MUSTAFA TAT
2-) HALİME EKİZ
3-) HASAN UÇAR
4-) ZİYA UÇAR
5-) KERİM UÇAR
6-) HÜSEYİN UÇAR
7-) ORHAN UÇAR
8-) ÜMMÜ YER
ESAS NO : 2025/73 Esas
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MERSİN/ERDEMLİ
MEVKİİ : Yeniyurt Köyü
ADA NO : 102
PARSEL NO : 352
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 559,54 m²'lik alanda irtifak hakkı tesisi
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1-) MUSTAFA TAT
2-) ERTUĞRUL TAT
3-) FATMA COŞKUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları belirtilen dosyalarında maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri de yukarıda belirtilen taşınmazlar hakkında dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2025