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        T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00
        T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Erdemli ilçesi,

        ESAS NO : 2025/128 Esas
        MAHALLE :Tömük Mah.
        ADA/PARSEL NO :42 ada, 177 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI:Davut Yayla, Gülseren Fıstıkçı, Meryem Yayla , Nefise İşcimen , Süleyman Yayla, Tekin Yayla

        ESAS NO : 2025/132 Esas
        MAHALLE :Tömük Mah.
        ADA/PARSEL NO :42 ada, 224 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Şuayp Ural

        ESAS NO : 2025/135 Esas
        MAHALLE :Tömük Mah.
        ADA/PARSEL NO :42 ada, 173 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Güldalı

        ESAS NO : 2025/138 Esas
        MAHALLE :Tömük Mah.
        ADA/PARSEL NO :47 ada, 8 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Selvi Gübür

        ESAS NO : 2025/142 Esas
        MAHALLE :Tömük Mah.
        ADA/PARSEL NO :44 ada, 77 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin Boyalı

        ESAS NO : 2025/148 Esas
        MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
        ADA/PARSEL NO :557 ada 14 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Aksun Tarım.Ürn.san.İth.İhr.San.Tic.A.ş.

        ESAS NO : 2025/150 Esas
        MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
        ADA/PARSEL NO :557 ada 19 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Nuri Kahrıman

        ESAS NO : 2025/152 Esas
        MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
        ADA/PARSEL NO :557 ada 8 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdurrahman Mavşan, Ahmet Bağrıaçık, Ali Mavşan, Mustafa Gevikler, Ubeyid Dağ

        ESAS NO : 2025/158 Esas
        MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
        ADA/PARSEL NO :0 ada 653 parsel:
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem

        ESAS NO : 2025/162 Esas
        MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
        ADA/PARSEL NO :0 ada 651 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI: Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem,

        CİNSİ/NİTELİĞİ :Arsa/Tarla/Zeytin Bahçesi

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/128, 132, 135, 138, 142, 148, 150, 152, 158, 162 Esas sayılı dosyalar ile yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlara ilişkin dava açılmıştır.
        Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.07.2025
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02264449