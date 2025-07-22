T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 23.07.2025 - 00:00
T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Erdemli ilçesi,
ESAS NO : 2025/128 Esas
MAHALLE :Tömük Mah.
ADA/PARSEL NO :42 ada, 177 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI:Davut Yayla, Gülseren Fıstıkçı, Meryem Yayla , Nefise İşcimen , Süleyman Yayla, Tekin Yayla
ESAS NO : 2025/132 Esas
MAHALLE :Tömük Mah.
ADA/PARSEL NO :42 ada, 224 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Şuayp Ural
ESAS NO : 2025/135 Esas
MAHALLE :Tömük Mah.
ADA/PARSEL NO :42 ada, 173 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Güldalı
ESAS NO : 2025/138 Esas
MAHALLE :Tömük Mah.
ADA/PARSEL NO :47 ada, 8 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Selvi Gübür
ESAS NO : 2025/142 Esas
MAHALLE :Tömük Mah.
ADA/PARSEL NO :44 ada, 77 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin Boyalı
ESAS NO : 2025/148 Esas
MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
ADA/PARSEL NO :557 ada 14 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Aksun Tarım.Ürn.san.İth.İhr.San.Tic.A.ş.
ESAS NO : 2025/150 Esas
MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
ADA/PARSEL NO :557 ada 19 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Nuri Kahrıman
ESAS NO : 2025/152 Esas
MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
ADA/PARSEL NO :557 ada 8 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdurrahman Mavşan, Ahmet Bağrıaçık, Ali Mavşan, Mustafa Gevikler, Ubeyid Dağ
ESAS NO : 2025/158 Esas
MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
ADA/PARSEL NO :0 ada 653 parsel:
MALİKİN ADI VE SOYADI : Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem
ESAS NO : 2025/162 Esas
MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.
ADA/PARSEL NO :0 ada 651 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem,
CİNSİ/NİTELİĞİ :Arsa/Tarla/Zeytin Bahçesi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/128, 132, 135, 138, 142, 148, 150, 152, 158, 162 Esas sayılı dosyalar ile yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlara ilişkin dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.07.2025