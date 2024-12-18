T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2020/795 Esas
DAVALI :1- ALİ KESKİN
:2- FAHRİ KESKİN
:3-HATİCE KESKİN
:4-RUKİYE TÜRE
TEBLİĞ KONUSU : Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamasında;
Dava konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Ayaş Mah 539 ada 2 parsel, 540 ada 1 ve 7 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi olup,
Belirtilen taşınmaz üzerinde hissedar olan Ali KESKİN, Fahri KESKİN, Hatice KESKİN, Rukiye TÜRE'nin,
Duruşma Günü: 19/06/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMKsayılı yasanın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.