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        T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2020/795 Esas

        DAVALI :1- ALİ KESKİN
        :2- FAHRİ KESKİN
        :3-HATİCE KESKİN
        :4-RUKİYE TÜRE
        TEBLİĞ KONUSU : Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamasında;
        Dava konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Ayaş Mah 539 ada 2 parsel, 540 ada 1 ve 7 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi olup,
        Belirtilen taşınmaz üzerinde hissedar olan Ali KESKİN, Fahri KESKİN, Hatice KESKİN, Rukiye TÜRE'nin,
        Duruşma Günü: 19/06/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMKsayılı yasanın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141951