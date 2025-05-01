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        T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.05.2025 - 00:00
        T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/153 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Ergani
        MEVKİİ : Çayırdere Mahallesi
        ADA-PARSEL NO : 292 Ada-52 Parsel
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 997,12 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Abdullah Altaş
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI :DSİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
        Yukarıda dosya numarası ,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
        c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 18/09/2025günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.26.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02214393