T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/334 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli - Ergani İlçesi

MEVKİİ : Çukurdere Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 182 Ada /3 Parsel

VASFI : SusuzTarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 6,25 m2'lik pilon alanı ile272,17 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET AY 2- BEYTULLAH AY 3- MEHMET AY 4- MUSTAFA AY

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar, yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 12/02/2026 günü saat 10:40'de olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.