T.C.

ERZİN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.18254487-2024/563-Ceza Dava Dosyası

10.03.2025



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Erzin 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Ali ve Dursun oğlu, 13/09/1976 Adana doğumlu, Ramazan Yetiş hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememiz 2024/563 esas 2024/182 Karar sayılı06/12/2024 tarihli kararında sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verilmiştir.

Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Adana Bölge Adliye Mahkemesin istinaf kanun yoluna başvurabileceğinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur. 10/03/2025