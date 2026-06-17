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        T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2020/342 Esas
        KARAR NO : 2026/365


        5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası (ERTELİ) ile cezalandırılan Mahmut ve Songül oğlu, 02/12/1993 doğumlu, Van, Muradiye, Yukarı Argıt mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRAH YİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.06.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02490837