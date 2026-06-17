T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2020/342 Esas

KARAR NO : 2026/365



5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası (ERTELİ) ile cezalandırılan Mahmut ve Songül oğlu, 02/12/1993 doğumlu, Van, Muradiye, Yukarı Argıt mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRAH YİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.06.2026